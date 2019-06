Kasteeltuinconcerten Helmond: Springsteen-tribute, ABBA-tribute, Kenny B en meer

Als eerste is het de beurt aan Hottub Heroes. De zesmansband speelt op vrijdag 5 juli in rap tempo hits uit de jaren 90 en 00. Een week later betreedt de elfkoppige salsaband Orquesta Pegasaya het podium. En op 19 juli laat de Nederlandse ABBA Tribute Band alle bekende nummers van de legendarische Zweedse act langskomen.

Vrijdag 26 juli staat in het teken van de soul, met de band SOUL! En een week later, 2 augustus, is reggae de rode draad, met eerst Heights Meditation en daarna hoofdact Kenny B. Hard2Get stopt op 9 augustus per genre de beste nummers in een medley; van het Hollandse lied tot hardstyle-meestampers.

De Kasteeltuinconcerten 2019 worden op 16 augustus afgesloten door Tim Akkerman. De voormalig frontman van Di-rect brengt met zijn band een ode aan Bruce Springsteen.

Net als andere jaren zijn de concerten in het Helmondse kasteelpark ook ditmaal gratis te bezoeken. Voor het tweede jaar op rij is er ook een klein podium voor lokale acts. Wie daar optreden, wordt later bekend.

Volledig scherm © René Manders

Volledig scherm © Ton van de Meulenhof

Volledig scherm © Ton van de Meulenhof

Volledig scherm © Ton van de Meulenhof