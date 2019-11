Katten gewond door schutter met zwaar kaliber luchtbuks in wijk Rijpelberg in Helmond

HELMOND - Katten zijn vrijdagmiddag beschoten met een zwaar kaliber luchtbuks in de wijk de Rijpelberg in Helmond. De politie heeft de luchtbuks van een Helmonder afgepakt, nadat een kat voor behandeling naar de dierenarts was gebracht.