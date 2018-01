Keiekletsfinale: klinkt na tien jaar weer 'En dè hittie naw gedoan um-dettie Hellemonder is'?

HELMOND - Het is tien jaar geleden dat voor het laatst een Helmonder het Keiekletstoernooi won. En het zou zo maar kunnen zijn dat Ronnie Peskens zaterdag een opvolger krijgt. Want twee van de vier finalisten komen uit Helmond: oudgediende Rob Scheepers en debutant Rob Bouwman. Ook Boy Jansen uit Budel en Peter van der Maas uit Hilvarenbeek komen in de ton .

Dat hij de finale haalde, is voor Rob Bouwman zelf ook een verrassing. Hij wilde rustig toewerken naar een carrière als kletser, om pas volgend jaar naar het Keiebijters-podium te gaan. Het ging sneller: vriend en mede-tonprater Roel Hanssen meldde hem aan bij de Goeie To(o)n, Bouwman won daar een wild-card voor de Keieklets en stoomde door naar de eindstrijd. ,,Dat is niet normaal", blikt hij terug.

Zenuwachtig is hij niet: ,,Ik heb ruim twintig jaar met Hers en Dwers op dat podium gestaan. Ik ben meer gespannen voor mijn examen EHBO-instructeur, overdag. 's Avond ga ik eerst nog Deurne doen. Kan ik daar mooi warm draaien."

Ander publiek

Bij Boy Jansen is niet drie maar vier keer scheepsrecht. ,,Bij de Brabantse kampioenschappen haalde ik wel steeds de finale, bij de Keiebijters nu dus pas voor de eerste keer. Het is toch een ander publiek in Valkenswaard dan in Helmond." Of hij nog wat verandert aan zijn buut? ,,Er komt iets Helmonds in."

Peter van der Maas staat voor de twee keer in de finale. Hoe hoog schat hij zijn kans in? ,,Vijftig procent. ik win wél of ik wint niet. Ik weet dat dat de buut goed is. Er zit ontiegelijke onzin in. En ik voeg nog wat actueels toe." Van der Maas noemt Helmond het 'centrum' van de klets. Voordat hij vanavond aantreedt heeft de tonprater nog drie optredens in de stad.

Gunfactor

Het is voor Rob Scheepers zijn achtste finale-plek bij de Keiebijters. Hij won nog nooit ,,Het wordt tijd, of niet?", reageert hij. ,,Ik hoop dat de jury er ook zo overdenkt. Mijn Facebook is in ieder geval ontploft: ik heb wel de gunfactor. Mijn broer (pastoor in Asten-Someren) zal flink wat kaarsjes aansteken."

Programma finale: De Knallers, Striepke Veur, Rob Scheepers, Boy Jansen, Tadaa, Rob Bouwman, Peter van der Maas.