Keijologische Hogeskool: Helmond wordt 'ein grauwte kermis'

Heel Helmond haakt in

1 maart HELMOND - Helmond had er zin in, vrijdag tijdens het traditionele Onderwijs Carnavalsbal in de Cacaofabriek. De ene feestmuzikant wisselde de andere af -van Immer Hansi tot dj Franky Franklin- en zelfs een verdwaald kerstliedje (All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey) weerhield de carnavallende massa er niet van om in te haken en mee te deinen. Het Onderwijsbal was ooit de start van carnaval onder docenten, maar sinds jaren zijn alle Helmonders welkom.