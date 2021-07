Keje in Helmondse plensbuien in voetsporen Leontien

Slagregen kletterde gistermiddag neer op rug en hoofd van Keje Pouwels, maar dat leek hem niet te deren. Hij reed op de spekgladde piste gewoon door.

Een echte doorzetter dus, en daarmee een waardig ‘winnaar’ van een letterlijk in het water gevallen eerste ­Leontien van Moorsel Classic: een evenement van Helmondse Sporthelden uit een reeks die lokale jeugd kennis laat maken met diverse sporten. Wil een kind van ouders die krap bij kas zitten ergens lid worden, dekt Helmondse Sporthelden de kosten.

Het wielrennen – voor kinderen van vier tot en met twaalf – beleeft een vuurdoop met regenafgelasting. Maar dat weerhoudt kilometervreter Keje (8) er niet van om rondje na rondje te blijven fietsen. ,,Vorige week mocht ik in Rucphen mijn eerste wedstrijd in tijden rijden. Dat smaakte naar meer.’’

Als iemand dus de trofee verdient, is het Keje (bijna twee jaar lid van Buitenlust) wel. Dat vindt ook naamgeefster Leontien van Moorsel, die voor de gelegenheid naar haar oude club is gekomen. Het shirt van Keje is nog drijfnat wanneer hij de bokaal ontvangt uit handen van de viervoudig olympisch kampioene, die in haar succesvolle carrière maar wat vaak weer en wind het hoofd moest bieden. ,,Maar er is niets leuker dan het beste uit jezelf halen.’’

Kind blijven

Toch is het ook belangrijk om kind te blijven, houdt Van Moorsel de 66 deelnemers voor. ,,Toen ik zelf nog een meisje was, trainde ik hier twee dagen in de week. Maar op woensdag mocht ik van mijn moeder niet extra trainen. Dan moest ik met mijn vriendjes buiten spelen.’’

Zeven dagen in de week trainen is kortom absoluut niet goed voor een kind. Toch lonkt de wielersport. Gastheer Buitenlust merkt het ook. De Helmondse wielervereniging kreeg er in de coronatijd zo’n vijftien jeugdleden extra bij. Dat terwijl de pandemie een streep zette door de meeste wedstrijden. ,,Maar behalve in de eerste lockdown kon de jeugd wel gewoon doortrainen. Er waren ook wat wedstrijdjes binnen de eigen gelederen’’, volgens voorzitter Fons van Katwijk.

Gaaf

Wie weet krijgt Keje er binnenkort wat ploegmakkers bij. Dat zou zomaar Gioraily Christina (9) kunnen zijn, die eerder in de week met volle teugen genoot tijdens een door Stichting Jibb geboden wielerclinic bij Buitenlust. ,,Echt gaaf. Sturen had ik al snel onder de knie. Zeker iets dat ik vaker wil doen.’’ Gioraily stamt uit een echt voetbalnest. Zijn vader Aschwin is een bekende naam op de velden in de regio, net als oom Giovanni. Zelf staat Gioraily in de spits bij de JO-10 van Rood Wit’62. Kappen, draaien en dan uithalen in de zestien. Maar wielrennen is toch wel andere kost. ,,Steeds moeten trappen, dat ga je toch wel in je benen voelen. Totaal anders dan een sprintje trekken op het voetbalveld.’’

Duursporters zijn van een andere soort. Mannen van de lange adem. Mochten Gioraily en andere renners in de dop het wiel kunnen houden van tempobeul Keje, dan laat de fietscomputer ongetwijfeld mooie gemiddelden zien. Keje traint wanneer hij niet op de club is in het kielzog van zijn vader. ,,Rondjes door de Peel, maar ik heb geen vaste route.’’

Volledig scherm Keje Pouwels met Leontien Zijlaard-Van Moorsel

Frietje met

Een stevig trainingsregime dus, maar af en toe zondigen mag volgens Van Moorsel best. Zeker na gedane arbeid. ,,Je lijf verbrandt veel, dan moet er ook wat in. Je mag dus rustig snacken.’’ Dat laat Gioraily zich geen twee keer zeggen. ,,Nu heb ik zin in friet met mayonaise.”