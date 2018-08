Kenners kijken naar bruidsjurken in Helmond

De zussen gaan graag in op het verzoek om met hun kennersoog trouwjurken van toen te bekijken in het Helmondse kasteel. 'Voor elkaar gemaakt' heet de expositie die daar nog tot 21 oktober loopt over honderd jaar trouwen in Helmond. Vrouwen die ooit in het kasteel het ja-woord gaven, stelden hun jurken ter beschikking.