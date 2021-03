Kermis in Helmond uitgesteld, Brandevoort krijgt vrouwenteam en lezing over China

Voorjaarskermis wordt najaarskermis in Helmond

De Helmondse voorjaarskermis, die dit jaar gepland stond tussen 26 maart en 4 april, wordt vanwege de coronacrisis verplaatst naar 22 tot en met 27 oktober van dit jaar. Die periode valt samen met de herfstvakantie. De gemeente Helmond heeft, in overleg met de kermisbranche en de ondernemers in het centrum, besloten om de festiviteiten in deze periode te plannen. De kermis in Brouwhuis gaat niet door, die stond gepland in mei. De gemeente vindt het onverantwoord om deze editie op dat moment door te laten gaan. Of de zomerkermis doorgaat, en op wat voor manier, is nog onbekend.

SV Brandevoort krijgt vrouwenvoetbalteam

Voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub neemt SV Brandevoort uit Helmond volgend seizoen deel aan de competitie met een senioren vrouwenvoetbalteam. Iedereen vanaf 19 jaar kan zich daarvoor aanmelden. Brandevoort laat weten dat er momenteel tachtig meiden en vrouwen actief lid zijn bij de voetbalclub. De vereniging had al jeugdteams en een veteranenelftal, die gevormd worden door meisjes en vrouwen.

Lezing: supermacht China, een bedreiging voor onze waarden?

Gastspreker Walter Pfeil vertelt op 30 maart voor belangstellenden meer over de relatie van Europa met wereldmacht China. Hij doet dat in een lezing van de Volksuniversiteit Helmond die vanwege corona dit keer niet plaatsvindt in de bibliotheek maar via een youtube-livestream wordt uitgezonden. Actuele thema’s, zoals problemen bij de markttoegang, technologietransfer, diefstal van intellectueel eigendom en namaakgoederen komen aan bod. Aanmelden voor deze online lezing? Dat kan via de volksuniversiteit , deelname kost 5 euro.

NIEUWS KORT WOENSDAG 17 MAART

QliQ Primair Onderwijs verder met één bestuurder

Schoolbestuur QliQ Primair Onderwijs, met twaalf basisscholen in Helmond, gaat verder met één bestuurder. Ingeborg Schrama volgt per 1 juni Jan van der Heijden op als voorzitter van het college van bestuur. Zij was daarvan al lid sinds augustus 2018. Van der Heijden had aangegeven het in de laatste jaren van zijn carrière iets rustiger aan te willen doen. Die wens was niet te verenigen met de functie van bestuursvoorzitter, vond de raad van toezicht, vandaar dat de partijen in samenspraak besloten na 15 jaar uit elkaar te gaan.

NIEUWS KORT DINSDAG 16 MAART

Brug bij sluis 9 op 22 maart niet bereikbaar met de auto

De brug bij sluis 9 in Helmond is maandag 22 maart niet bereikbaar voor autoverkeer. In de omgeving wordt grondonderzoek gedaan. De werkzaamheden duren een dag. Het onderzoek is nodig omdat de sluis binnenkort wordt vervangen. Zowel sluis 9 als sluis 8 wordt compleet vernieuwd. Aannemers zijn al maanden bezig met de voorbereidingen voor deze miljoenenklus.