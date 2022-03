Kersen telen, oogsten, veilen en feesten: wie was er bij het oogstfeest in Mierlo?

Is de jonge vrouw op deze foto ook een Kersenkoningin? Vermoedelijk is de foto eind jaren 60 gemaakt. Wie herkent zichzelf of een ander? Wie heeft er leuke herinneringen aan de festiviteiten in de jaren 50 en 60? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Lees onder de foto over de slopers van het winkelpand van Coenen

Volledig scherm Coenen Veestraat Helmond, sloop pand 22-9-1967. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Zeven keer verbouwen en een keer nieuw bouwen

Het was de laatste verbouwing voor de grote brand. Nou ja, verbouwing. Coenen realiseerde in 1967 bijna een compleet nieuwe zaak aan de Veestraat in Helmond. Het Helmondse bouwbedrijf Van den Heuvel nam de ingrijpende klus voor zijn rekening. De slopers van H.J. Noten werden ingezet voor het grove werk.

Quote Als er stalen balken op maat gesneden moesten worden met een snijbran­der, was ik de man die dat kwam opknappen Frans Donkers

Frans Donkers herkent op de foto van vorige week onder anderen sloper Herman Lamers. ,,Die man met de platte pet op de voorgrond’’, meldt hij. ,,De man die recht naar de fotograaf kijkt met een hoed op en zijn arm in de zij is Harry Joosten uit Liessel. De blonde man helemaal links met zijn armen over elkaar is Bennie Vlemmings, sloper van Noten. De man die zijn hoed vasthoudt is de baas van sloopbedrijf De Greef. Die waren even ingehuurd vanwege de stalen balken.’’

Overall en lasbril

Op de andere foto, die hieronder met de kiepauto van H.J. Noten, ziet Donkers ook zichzelf. ,,De derde van links. Ik heb een overall aan en een lasbril op mijn hoofd. Ik werkte bij H.J. Noten expeditie- en sloopbedrijf als vrachtwagenmonteur. Als er stalen balken op maat gesneden moesten worden met een snijbrander, was ik de man die dat kwam opknappen’’, aldus Frans Donkers.

,,De loader ofwel graafmachine is een Trojan van De Greef sloopbedrijf. De machinist is de zoon van de baas van het bedrijf. De baas van De Greef staat links van mij, met hoed.’’

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Coenen Veestraat Helmond, sloop pand 22-9-1967. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Eerste winkel van Coenen

En de man rechts in het midden op de bovenste foto, in pak en met de handen in de zakken, is meneer Coenen. Op de foto met de kiepwagen staat hij uiterst links. In 1954 openden Ed Coenen en zijn vrouw Carla in de Veestraat hun eerste winkel. Alleen de allermooiste spullen kwamen er te staan; serviesgoed, nette kopjes, roomstelletjes, Delfts blauw, Hummeltjes, kristal...

De winkel werd door de jaren heen steeds groter. ,,In het pand had een slager gezeten. Mijn vader heeft zeven keer verbouwd en een keer nieuw gebouwd. Altijd met hetzelfde bouwbedrijf en dezelfde architect’’, vertelt dochter Marie-Claire Coenen.

Brand

De foto is volgens haar van de laatste ingreep voor de brand. In september 1973 brandde de winkel uit. Dat was een grote klap voor de Coenens. Er kwam een tijdelijke rookschadewinkel, een noodpand op de kop van de Markt en weer later konden ze een nieuwe winkel openen in de Veestraat. Dat pand staat er nog steeds; kledingzaak WE zit er in.

Na het plotselinge overlijden van Ed Coenen in 1982 is de winkel naar een kleiner pand op de hoek met de Ameidestraat verhuisd. Coenen tafelcultuur heeft daarna nog in het Huis met de Luts (Il Borgo) aan de Markt en in de Kerkstraat gezeten. Nu heeft Marie-Claire Coenen nog altijd de winkel Coenen & Co. Sinds mei vorig jaar zit die in de Elzas Passage.