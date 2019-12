Kerst is niet compleet zonder kaartje; actie zorgt voor honderden enveloppen in Ameideflat Helmond

HELMOND - Ongeveer zevenhonderd kerstkaarten werden bezorgd bij bewoners van de Ameideflat in het centrum van Helmond. Bijna heel de stad had aan hen gedacht, zelfs de wijkagenten. De ouderen waren verrast en blij met de post.

„Tegenwoordig krijg je niet meer zoveel kaartjes, hè”, zegt bewoonster Jo Martinali (83). Mensen om haar heen vallen weg, ze heeft nog maar weinig familieleden. Martinali vindt het daarom extra fijn dat er nu aan haar en anderen wordt gedacht. „Het is soms best lastig om alleen te zijn, zeker als je ’s avonds weer in je eentje op je kamer zit.”

Marleen Smits deed een oproep op haar nieuwsplatform Indebuurt Helmond. Ze vroeg mensen om een kerstkaart te schrijven voor de flatbewoners. Het is voor de eerste keer dat de actie gehouden wordt. Dat er uiteindelijk zoveel kaartjes binnenkwamen, had ze niet durven dromen. „Het is super om te zien dat er zoveel mensen betrokken zijn.”

Bewondering

Alle enveloppen zijn afgeleverd in de eetzaal van de Ameideflat. De aanwezige bewoners maken ze open. Ze bekijken de kaarten een voor een met bewondering. De kerstwensen worden later verdeeld over de 290 brievenbussen in het woonzorgcentrum, zodat niemand vergeten wordt.

Uit sommige enveloppen komen ware kunstwerkjes. In sommige zitten zelfs meerdere kaarten, al dan niet met een gedicht of zelfs een lang verhaal. Ook bij wijkagenten die werkzaam zijn in het centrum van Helmond bleef de oproep niet onopgemerkt; zij leverden circa zeventig kaarten in.

De 68-jarige bewoner Henk Ensche krijgt een warm gevoel als hij de kaartjes leest. Een tijd nadat zijn vrouw is overleden, verhuisde hij naar de Ameideflat. „Toen ik hier kwam wonen, was ik vaak alleen in mijn kamer of zat ik in mijn eentje in de eetzaal. Maar toen besefte ik dat ik me niet moest terugtrekken, bijna alle bewoners zijn tenslotte alleen hier. Je schamen is nergens voor nodig.”

Zonde

Van eenzaamheid is helaas wel sprake in het woonzorgcentrum. Maar het is niet duidelijk zichtbaar, vertellen de bewoners. De ouderen die zich eenzaam voelen, laten zich niet veel zien. Dat is zonde, vindt Ensche. „Samen zorg je ervoor dat je je niet eenzaam voelt.”