Kerstgevoel begint bij het kopen van een boom bij het ‘kerstbomenvrouwtje’in Helmond

HELMOND - Sinterklaas is het land nog niet uit of menig huishouden heeft de kerstboom al in huis gehaald. Mensen zijn er graag op tijd bij.

Frans Waterschoot komt al vele jaren bij buxus- en taxusbedrijf Schuurmans in Helmond om de mooiste kerstboom aan te schaffen. ,,Ik ga vandaag naar huis met vijf kerstbomen, voor mezelf en voor familieleden. Ik ben er graag vroeg bij zodat ik veel keuze heb. Dat uitzoeken duurt wel een tijdje. Er is hier zoveel te vinden, je ziet door de bomen het bos niet meer", vertelt hij terwijl hij koffie drinkt bij het kampvuur.

Ieder jaar verandert het bedrijf van Kitty Schuurmans in 'het kerstbomenbos'. Het is het 51ste jaar dat er kerstbomen verkocht worden. Er staan ongeveer 1500 bomen, in alle soorten en maten.

Eigenaresse Kitty wordt ook wel het ‘kerstbomenvrouwtje' genoemd. Vele generaties komen hier om hun kerstboom uit te zoeken. Mensen die vroeger als kind langskwamen, komen nu met hun eigen kinderen langs om een boom te kopen.

Toppunt van gezelligheid

Het kerstgevoel begint bij het halen van een kerstboom, vindt bezoekster Marijke de Witte. Ze haalt alvast een kerstboom in huis omdat ze vorig jaar te laat was en de keuze toen beperkt was. ,,Nu weet ik zeker dat ik een mooie boom heb. Hij krijgt eerst nog een plekje in de tuin, maar zal snel opgetuigd in de woonkamer staan. Een kerstboom is het toppunt van gezelligheid."

Sfeer vindt Schuurmans belangrijk. Er klinkt muziek en er is een open, houten huisje waar een vuurtje brandt. Iets verderop staat een levensgrote kerststal. ,,Het kerstgevoel bouwen we hier samen op. Lekker bij het kampvuur met koffie of warme chocolademelk. Mensen vinden hier ontspanning", vertelt ze. Gody Goossens is ook in het bos om een goede boom te vinden. Voor haar doen is ze er vroeg bij. ,,Normaal wacht ik tot na Sinterklaas. Het leuke is de gezellige sfeer die een kerstboom met zich meebrengt."