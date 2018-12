Kerstshows draaien op volle toeren: 'Huppekee, nog meer lampjes erbij’

Dickens kerstver­haal leeft meer dan ooit in Helmond

9:45 HELMOND - Ruim tweehonderd jaar geleden schreef de beroemde Engelse schrijver Charles Dickens 'A Christmas Carol'. Een verhaal dat gaat over de gierige en onaardige Ebenezer Scrooge die op Kerstavond tot inkeer komt. Dickens, in de persoon van acteur Ton van der Velden, liep dit weekend rond op de zestiende editie van Dickensnight in Brandevoort. Hij vertelde een verkorte versie van het verhaal aan wie het maar horen wilde, want 'de boodschap geldt meer dan ooit'.