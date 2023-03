Keuze voor locatie van opvang voor verwarden in Helmond met maand uitgesteld

De Fonkel wordt het nieuwe huis van de Helmondse oorlogsve­te­ra­nen: ‘Vaak zie je elkaar niet meer na je uitzending’

HELMOND - Wijkhuis De Fonkel wordt het nieuwe ‘home of the veterans’ in Helmond. De Stichting Veteranen Helmond houdt daar zondag 12 maart de oprichtingsbijeenkomst. Het hoofddoel is oud-soldaten weer in contact te brengen met elkaar.