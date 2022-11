Kieft en Van Aerle blikken terug op het EK van 1988: ‘Eerst dacht ik paal, toen buitenspel, maar gelukkig niet’

De messen worden geslepen in het slachthuis

Jozef van den Broek maakte in november 1983 een reportage in het gemeentelijke slachthuis Helmond. Daar trof hij deze drie heren aan het werk. Een van hen is net zijn mes aan het slijpen. Herkent u uzelf of iemand anders op deze foto? Wij horen het graag. Of wellicht leverde u aan het slachthuis of nam u juist vlees af. We zijn benieuwd naar de verhalen.

19 november