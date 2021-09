Kijkje voor kinderen bij Helmondse sportclubs: ‘Wordt ‘t turnen of liever judo?’

HELMOND - Kriskras door heel Helmond zetten 35 sportverenigingen gisteren de deur wagenwijd open. Ze doen mee aan de door sportaanbieder Jibb+ georganiseerde dag van de sportclub. En dus is het een komen en gaan van kinderen die bijvoorbeeld een clinic kickboksen volgen, of een tennisballetje slaan.

Bij turnvereniging HT’35 druppelen direct na de opening al de eerste ouders met kinderen binnen. Tot blijdschap van verenigingscoördinator Ingrid Geven en secretaris Henny van Heijster. Elk potentieel nieuw lid is er één, zeker in de coronatijd.

Dankzij de lockdowns kwam er van flikflaks maar weinig terecht. In december ging het slot op de turnhal en toen er in maart eindelijk weer geoefend kon worden, was dat in de buitenlucht. Van Heijster: ,,Erg behelpen. Je kunt op straat moeilijk een sprong op de bok maken. En als het ging regenen moesten de turners vlug onder een afdakje schuilen.’’

Vriendinnetjes op voetbal

Al die beperkingen hakten erin bij de Helmondse turnclub. De wedstrijdgroep kende dan weliswaar - dankzij doorstroom - een lichte groei met drie turners tot 131. Bij de recreanten vielen echter de klappen: de pool plezierturners slonk met zo’n tien tot twintig procent. In hoeveel gevallen corona de boosdoener was, is echter niet helemaal duidelijk. Geven: ,,Maar er zijn meisjes gestopt van wie de vriendinnetjes op voetbal of hockey zitten. Dat zijn buitensporten, die al eerder weer begonnen.’’

Een bijkomend probleem was dat vanwege coronabeperkingen ouders niet binnen mochten kijken. ,,Ze willen natuurlijk weten waar ze hun kind heen brengen. Met name nieuwelingen haakten al snel weer af’’, zegt Van Heijster knarsetandend.

Veel indoor verenigingen hadden dan ook nog eens de pech dat ze een zaal huren van de gemeente. Vrijwel alle gemeentelijke accommodaties gingen in de zomer op slot. HT’35 heeft echter de luxe dat het de gymzaal aan het Rakthof mag lenen van Janssen-Fritsen. ,,En daardoor konden we in de zomer lekker doorgaan’’, telt Geven haar zegeningen.

Hal in de bossen

Ook tafeltennisvereniging TTV Stiphout mag zich gelukkig prijzen met een eigen accommodatie: een markante hal in de bossen aan de Braakweg. Wie daar een pingpongballetje over het net wil slaan, betreedt de sportruimte via de kantine. Wat de vereniging in een spagaat brengt. Vice-voorzitter Frenklin van der Burgt legt uit: ,,Voor kantines gelden de horecaregels en daardoor misschien ook de vaccinatieplicht. Maar tegelijkertijd zegt het kabinet dat je gewoon moet kunnen sporten. Wat moeten wij dan?’’

Vraagtekens genoeg, maar het gaat de vereniging goed af. TTV Stiphout zag in de pandemie het ledental stabiel blijven en kreeg er zelfs wat jeugdleden bij. En misschien óók nog senioren. Hoewel ze niet tot de Jibb-doelgroep behoren, zwaaien Aad Brevé (28) en zijn broer Onno driftig met hun batje. Aad: ,,Ik woon sinds kort in Helmond. Dit is dus ideaal om het sportaanbod te leren kennen.’’

‘Het schiet snel in de kuiten’

Sleet werd in de pandemie een valkuil bij TTV Stiphout. ,,Bij heren één raakte een speler vorige week geblesseerd. Je maakt veel zijwaartse bewegingen en als je die lang niet oefent, schiet het snel in de kuiten’’, weet Van der Burgt.

Badminton is daarentegen een sport met elegante zwaaien. Of het puur aan corona ligt, is onduidelijk, maar Con Brio zag het aantal jeugdleden halveren tot twaalf. ,,We zitten op de kritieke grens’’, windt bestuurslid Ludy van Rixtel er geen doekjes om. Rens Verstijnen (6) slaat met zijn opa Kees wat shuttles heen en weer. Het ventje toont behoorlijk wat finesse in zijn backhands. Nieuwe aanwinst voor Con Brio? ,,Nee, ik vind judo leuker.’’