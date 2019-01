Kijkmiddag bij failliet Helmonds bouwbedrijf Adriaans: ‘Iedereen wil nu spullen hebben’

Vrijdagmiddag, iets na 12.30 uur. Het is al druk op de kijkmiddag bij het failliete bouwbedrijf Adriaans in Stiphout (Rootakkers). De organisatie is in handen van BVA Auctions. Dat gaat de ruim 3.400 uitgestalde items proberen te verkopen via online-veilingen, in opdracht van de curatoren. Tot en met woensdag kan er geboden worden.