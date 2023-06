KiKa-weekend bij SV De Braak, oefenduel met Helmond Sport

Mist rond verhuurde PSV-spits Maxi Romero: terugkeer van ‘oude bekende’ niet eens uitgeslo­ten

De sportieve toekomst van de door PSV verhuurde spits Maxi Romero (24) is op dit moment volstrekt onduidelijk. PSV heeft hem in principe tot het eind van dit kalenderjaar verhuurd aan het Argentijnse Racing Club, maar het is nog niet zeker of de Zuid-Amerikanen deze overeenkomst gestand gaan doen.