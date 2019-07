Kindcentrum in Helmond gaat ‘Hart van het Hout’ heten

Actie personeel treft operaties Catharina Ziekenhuis Eindhoven

16:00 EINDHOVEN - Geplande operaties in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gaan op woensdag 10 juli niet door vanwege acties van het personeel. De operatieafdeling van het ziekenhuis is een van de vijf afdelingen die dan een zondagsdienst draait als actie voor een betere cao. Ook de dagverpleging, intensive en medium care, endoscopie en psychiatrie (PAAZ) doen mee aan de acties.