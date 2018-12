Kinderboerderij De Veldhoeve in Helmond wordt een sociaal wijkcentrum

EDAH Museum Helmond niet naar bieb, wel naar Van Gend & Loos, in 2020

12:56 HELMOND - Het EDAH Museum in Helmond verhuist niet tijdelijk naar de bibliotheek, maar wacht met heropening totdat het terecht kan in de oude loods van Van Gend & Loos. Daar wil het museum in het voorjaar van 2020 de eerste nieuwe bezoekers ontvangen.