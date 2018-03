Kinderen en ouderen genieten volop tijdens Nationale Pannenkoekdag

Het doel van de Nationale Pannenkoekdag is jongeren in contact brengen met ouderen. Hoe kun je dat beter doen dan met een lekkernij die bij jong en oud erin gaat als koek. ,,Het liefst met poedersuiker, stroop is te plakkerig", vertelt de elfjarige Ian Davidson glunderend.

Aan de deur van supermarkt Jan Linders worden de klanten opgevangen en uitgenodigd door de leerlingen. Naast pannenkoeken is er worstenbrood, soep en koffie te koop. De worstenbroodjes zijn in no time uitverkocht. Snel wordt er bijgehaald in een andere vestiging. Bij iedere aankoop mag er ook gegrabbeld worden door kinderen en volwassenen.

Quote Vijf voor in de vriezer en vanavond eet ik er ook nog eentje bij Alphonsus. Corrie Hetem, klant

Vooral de ouderen van Alphonsus komen eigenlijk om te grabbelen. Een bewoonster: ,,Vanavond krijg ik ook pannenkoeken bij Alphonsus, maar ik kom speciaal hier langs om te grabbelen, dat kan bij ons namelijk niet. Nee, ik wil niet met naam in de krant, doeg!" Weg is ze.

Later komt Corrie Hetem (85 jaar) voorbij. Zij is al tien jaar vrijwilliger bij Alphonsus, vijf keer in de week helpt ze daar. Ze koopt ieder jaar pannenkoeken. ,,Vijf voor in de vriezer en vanavond eet ik er ook nog eentje bij Alphonsus. Nee, nee, ik hoef geen wisselgeld, dat is voor het goede doel." Ze stopt de pannenkoeken zorgvuldig weg in het mandje van haar scootmobiel.

Inmiddels worden de leerlingen van groep acht afgewisseld door een nieuwe lading koks, grabbeltonregelaars en wervingsequipe. Ze hebben er allemaal lol in. Of ze de pannenkoeken ook de lucht ingooien? ,,Nee, daar is geen tijd voor en dan wordt de boel hier vies, dat doen we niet!"