Kinderen uit Brouwhuis vieren de vrijheid: ‘Laat ze meepraten over hun toekomst’

HELMOND - Gelach en geklets. De kinderen van de Montessorischool in de Helmondse wijk Brouwhuis zijn van een afstandje al te horen. In een slinger van kinderen komen groep 7 en 8 als eerste school op het Louis Donkersplein aan. Bij het bevrijdingsmonument verzamelen de vier basisscholen uit Brouwhuis zich voor de viering van de Brouwhuisse bevrijding.

Het plein is afgezet met rood-wit-blauwe vlaggetjes. De viering is georganiseerd aan de hand van het project ‘De Vreedzame Wijk’. Hier hadden leerlingen van basisscholen De Korenaar, De Vlier, De Stroom en de Montessorischool de afgelopen tijd een project over.

Zwart strikje

Annemiek van Vliet is directeur bij Stichting Vreedzaam en legt uit wat doel van het project is. ,,Het is belangrijk dat kinderen een stem hebben en hun steentje mogen bijdragen. We willen daarom ook een kinderwijkraad opzetten, om een paar keer per jaar in gesprek te gaan over wat er voor hen belangrijk is.”

Quote We hopen dat deze kinderen opgroeien tot vreedzame burgers Huub Vleeshouwers

Huub Vleeshouwers is de aanjager van het project in Brouwhuis en zelf veteraan. ,,Laat kinderen meepraten over hun toekomst", zegt hij. ,,We willen ze meegeven dat ze mogen zijn wie ze zijn en we hopen dat deze kinderen opgroeien tot vreedzame burgers.”

Meer om mee te spelen

Met zijn groene blouse en zwarte strikje ziet Roel Martens uit groep 7 van basisschool De Korenaar er piekfijn uit. Het lijkt hem wel wat om deel uit te maken van de kinderwijkraad. Hij weet ook al wat het eerste punt op de agenda zal zijn, als het aan hem ligt. ,,Ik woon vlak bij het wijkpark en ik zou het leuk vinden als er meer is om mee te spelen. Nu kan ik er eigenlijk alleen rondlopen.”

Roel is het klimrek met de glijbaan dat op het grasveld staat ondertussen wel ontgroeid. ,,De klimtoren is leuk, maar ik wil eigenlijk meer hebben om mee te spelen zonder dat ik het van huis mee moet nemen.” Of hij later de politiek in wil? ,,Ja, dat lijkt me misschien wel wat.”



Burgemeester Elly Blanksma praat met leerlingen.

Ondertussen is burgemeester Elly Blanksma gearriveerd voor de viering. Roel neemt de microfoon over van Vleeshouwers en heet haar welkom. Blanksma vertelt dat haar moeder net zou oud was als de leerlingen toen ze de oorlog meemaakte en ze vertelt over het belang van vrijheid.

Kinderwijkraad

Roel legt haar vervolgens het idee van de kinderwijkraad uit. ,,Schrijf mij tegen die tijd maar een brief of een mail. Dan kom ik samen met de jeugdwethouder praten over wat de plannen zijn”, zegt de burgemeester bemoedigend.

Vleeshouwers is tevreden over het verloop van de ochtend en blikt vast vooruit op de algemene viering op vrijdagavond. ,,Vanavond herdenken we de bevrijding, maar nu zijn de kinderen aan zet.”