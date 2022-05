Kinderen uit Oekraïne mogen weer naar school in Helmond: ‘We zijn zo dankbaar dat we hier zijn’

In Herinnering Pastoor Pius zocht een tweede meid en Petra zorgde 40 jaar voor hem

Petra van de Sande (1928-2022) is nooit getrouwd, nooit moeder geworden, maar eenzaam was ze allerminst. Ze was de bindende factor binnen haar omvangrijke familie en bereikte de gezegende leeftijd van 93 jaar. Bijna 40 jaren had ze gezorgd voor pastoor Pius van de Spijker, naar wie een straat vernoemd is in Mierlo-Hout.

9 mei