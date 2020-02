Kinderopvangorganisaties niet gelukkig met mogelijkheid om kind zonder vaccinatie te weren

Kinderopvangorganisaties in de regio Eindhoven en Helmond zijn vooralsnog terughoudend om te selecteren aan de poort. Wij Zijn JONG, de organisatie achter de kinderopvangcentra Korein, is niet van plan het beleid aan te passen. ,,Ingeënt of niet, kinderen zijn welkom op alle groepen”, zegt Martijn Arts, manager marketing en communicatie. ,,Elk kind mag zich bij ons ontwikkelen, zo staan we er als organisatie in. We zullen ons er wel in verdiepen, maar invoering roept ook vragen op. Hoe wil je dit bijvoorbeeld in de gaten houden?”