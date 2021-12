Kindervuurwerk verkopen mag nog wel in plaats van potten en pijlen: 'We moeten het hebben van de fooitjes’

Normaal is het rond deze tijd gezellig druk in zijn winkel. Hoewel er nu ook bestellingen binnenkomen, hoeft El Blanco-eigenaar Jan de Wit het voor de centen niet te doen. Het duurste pakketje op de lijst is 9,99 euro. ,,We moeten het nu hebben van de fooitjes die we krijgen. Vaak zeggen mensen: laat die twee euro maar zitten.”