Kitty de Laat nieuwe directeur SMO in Helmond

De Laat heeft een uitgebreide staat van dienst. Op dit moment is ze nog werkzaam als directeur Sociaal Maatschappelijk in de gemeente Meierijstad. Daarnaast is ze lid van de programmaraad Sociaal Domein, bestuurslid bij Divosa (vereniging van leidinggevenden in het Sociaal Domein) en lid van de Raad van Commissarissen van Kanteel Kinderopvang. Eerder was ze onder meer werkzaam op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bij tal van zorg- en welzijnsinstellingen.