Klaar staan voor de buren is vanzelfsprekend als je gaat wonen in de appartementen van Buitengewoon in de slimme wijk in Helmond

HELMOND - Pionier Hans Moerkerk kijkt al jaren uit naar het bouwen van een duurzaam appartement in een hofje waar buren naar elkaar omkijken. Nu een startdatum in zicht is, zoekt zijn club mede-bewoners voor het project in de wijk van de toekomst in Helmond.