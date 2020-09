Klachten jeugdoverlast fors gestegen, Helmond onderneemt actie

HELMOND - De politie kreeg afgelopen zomer fors meer meldingen van jeugdoverlast dan in de jaren daarvoor. In Brabant stak vooral Helmond er bovenuit. In totaal kwamen daar 385 meldingen binnen, blijkt uit recente politiecijfers.

In juni, juli en augustus werd in heel Nederland in totaal 43 duizend keer geklaagd over jongeren, tegenover bijna 25 duizend keer in dezelfde maanden vorig jaar. Dat is een stijging van zo'n 75 procent. In elke provincie is het aantal overlastmeldingen gestegen. Van de twintig grootste gemeenten kwamen relatief de meeste overlastmeldingen uit Utrecht, Amersfoort en uit Enschede.

Het aantal meldingen van jeugdoverlast ligt sinds april al fors hoger dan in eerdere jaren. Het aantal klachten over overlastgevende jongeren steeg vanaf maart zelfs explosief. De politie meldde destijds dat dit niet direct hoeft te betekenen dat jongeren ook echt fors meer overlast veroorzaken: als mensen thuis zijn zien ze meer en melden ze wellicht ook sneller overlast.

Nu de zomer voorbij is, blijkt dat een deel van de bewoners van de Helmondse wijk Rijpelberg wel serieus last heeft van een grote groep hangjongeren. Rondom de Peelhof is het volgens hen al maanden onrustig door de aanwezigheid van luidruchtige en asociale jongeren. Ze laten rotzooi achter, slopen bankjes en gebruiken drugs. Sommige inwoners van de wijk voelen zich geïntimideerd en gaan ‘s avonds liever de straat niet meer op.

Politie en gemeente komen nu wel in actie

De politie en de gemeente kwamen dinsdag met een gezamenlijk statement over de situatie in de wijk. ,,We kunnen bevestigen dat er een stijging is van jeugdoverlast en dan vooral ‘s avonds. Vooralsnog lijkt het erop dat het jongeren uit verschillende wijken van Helmond betreft, die over de stad uit zwerven”, liet een woordvoerder weten. Soortgelijke signalen kwamen eerder overigens ook al binnen bij de politie. De Rijpelberg is vaker een plek geweest om naar uit te wijken, als het elders, door surveillerende agenten, te heet onder de voeten werd. Nu lijkt er dus weer sprake van een waterbedeffect.

Wijkbewoners maakten al vaker melding van overlast, maar volgens hen werd er niks mee gedaan. Nu lijkt er toch meer actie te komen. ,,Zowel vanuit de surveillance van de wijkagent als ook vanuit het Jeugd Preventie Team, waarin onder meer de gemeente, politie en jongerenwerk samenwerken”, zo staat er in de verklaring. Afgelopen vrijdag werd er al intensiever toezicht gehouden in de buurt. ,,Er zijn tot dusverre nog geen aanhoudingen verricht, maar de extra aandacht voor dit gebied zullen we de komende periode wel continueren.”

