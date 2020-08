Klanten en personeelsleden hebben last van vreemde lucht bij McDonald's in Helmond

Na zeven Helmondse jaren wacht voor De Laat en Lodarmasse uitdaging bij MOP: ‘Nog uitzoeken hoe we gaan spelen’

16 augustus Hij was bijna niet weg te denken bij HC Helmond, maar Roeland de Laat (40) is dit seizoen toch écht de coach van MOP. En hij zit vol ambitie: promotie is het doel.