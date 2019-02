Kledingwinkel Shoeby komt naar Helmond en vult daarmee gat van gesloten Esprit op

Eis: zes jaar cel en tbs voor man die agent Martin neerstak in Helmond

11:24 HELMOND - Als het aan justitie ligt, gaat de man die eind 2017 een politieagent in zijn hals stak in Helmond zes jaar de cel in én krijgt hij tbs met dwangverpleging. Dat is woensdagochtend bekend geworden in de rechtbank in Den Bosch. Slachtoffer Martin van Els (57) eist op zijn beurt een schadevergoeding van 17.000 euro.