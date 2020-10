Kleine stap vooruit in vastgelopen bouwproject Houtse Akker in Helmond

Helmond wil huizenko­pers Houtse Akker helpen, Asten stopt met bouwer vanwege ophef

21 september HELMOND - De gemeente Helmond onderzoekt of het de gedupeerde kopers van woningen in Houtse Akker kan helpen. Asten staakt de samenwerking met Earth & Eternity, nu de ontwikkelaar in opspraak is gekomen.