Kletsen met je eigen buurman op de buurtcamping in Helmond: ‘Met de pleerol onder de arm zien we er allemaal even knullig uit’

Er is al een Burendag om mensen bij elkaar te brengen. De buurtcamping gaat verder: niet één avond of één dag samen iets doen, maar van vrijdag tot en met maandag. Met overnachtingen, in een weekend in de zomer. De gemeente steunt het initiatief, de organisatie Buurtcamping gaat nu mensen zoeken die in Helmond het voortouw willen nemen.