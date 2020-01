Kletsers pakken Helmondse publiek in tijdens tweede ronde KeieKletstoernooi

Helmondse 'Billy Elliot' (79) komt ook uit arbeiders­ge­zin, maar mocht wel op ballet

11:29 HELMOND - Zijn levensverhaal lijkt op dat van Billy Elliot. Jan Smits (79) uit Helmond groeide op in een arbeidersgezin en schopte het tot professioneel balletdanser in internationale voorstellingen. Hij was bevriend met Wim Sonneveld, schudde de handen van het complete Koninklijk Huis maar werkte ook noodgedwongen in de centrale keuken van Philips. „Ik heb me nooit iets aangetrokken van opmerkingen.”