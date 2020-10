Kleumen met een jas in de klas: hoe gaan scholen om met kou in coronatijd?

Nu de temperatuur 's nachts een flink eind richting het vriespunt duikelt, is het geen pretje om 's morgens in een lokaal te zitten met de ramen en deuren open. Ook al staat de verwarming dan volle bak aan. Zowel op het Varendonck College in Someren als op het Sint-Joriscollege in Eindhoven - en het zijn vast niet de enige voorbeelden - zit menige klas in winterjas te kleumen. Niet dat iedere scholier er een groot probleem van maakt trouwens. „Ik vind het nu wel meevallen, zo koud is het buiten nog niet. Maar soms voel je de wind wel goed en worden de puntjes van je vingers ijskoud.” Of het lastig is met schrijven, zo'n dikke winterjas aan? „Nou nee. Dat is toch niet anders dan schrijven met je trui aan?”