Klimaatactivist Ronald van Marlen uit Helmond: ‘Frambozen die bijna kookten in mijn hand, bi-zar’

Muur is om bij insteekha­ven Helmond: op lege vlakte komt bedrijfsge­bouw

23 februari HELMOND -En toen viel de muur: sinds een week is een terrein aan de Churchilllaan in Helmond, tussen insteekhaven en Vossenbeemd, vanaf de weg zichtbaar. Van de oorspronkelijke betonnen omheining staat nog maar een klein deel overeind. Next Level uit Eindhoven gaat hier bouwen.