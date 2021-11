Kloek boek over ondernemersfamilie Van der Meulen-Ansems: pioniers, mét een eigen pretpark

Door de jaren heen werkten er duizenden mensen in Zuidoost-Brabant direct of indirect onder de vlag van Van der Meulen-Ansems. Zo was er de vrachtwagen- en aanhangwagenfabriek Jumbo in Mierlo-Hout, de kenmerkende garage aan de Vestdijk in Eindhoven en het taxibedrijf Veta Taxi. Of wat te denken van Ford Eindhoven en het internationale bedrijf Leaseplan?