Knipmarathon voor overleden vriend Nicky uit Helmond: ‘Ik weet zeker dat Nicky meekijkt en trots is’

Helmond Sport sluit oefencam­pag­ne af met wedstrijd tegen Al Raed

9:31 Helmond Sport was al een tijdje op zoek naar een tegenstander om de voorbereiding af te sluiten en heeft die opponent in Al Raed FC gevonden. De ploeg uit Saoedi-Arabië, die afgelopen seizoen in die competitie in de middenmoot eindigde, is vrijdag de tegenstander in het SolarUnie Stadion.