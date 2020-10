Knokpartij dreunt na bij voetbalclubs uit Deurne en Helmond: Team weigert namen te geven van vechtersbazen

Het is zondagochtend 6 september. En op sportpark De Kranenmortel in Deurne hangt de spanning eigenlijk al vanaf de eerste minuut in de lucht. SV De Braak 4 komt op bezoek, voor de competitiewedstrijd tegen ZSV 4. De teams liggen elkaar niet. Er wordt gekibbeld en gescholden, getrokken en getrapt. De scheidsrechter van dienst komt ogen en oren tekort. Rond de zeventigste minuut gaat het dan écht mis. Er ontstaat een stevige vechtpartij, waarbij gewonden vallen. Even daarvoor is er al een speler van SV De Braak van het veld gedragen; hij loopt een hersenschudding op na een sliding van een voetballer van ZSV.