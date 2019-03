Knuffels, kussen en rozen voor Wilders op de markt in Helmond

Restaurant Loro Blonyo in Helmond tijdelijk gesloten door over­stroomd riool

10 maart HELMOND - Het Indonesische restaurant Loro Blonyo in Helmond moet zondagavond de deuren sluiten vanwege een overstroomd riool. Dat meldt het etablissement, dat pas vorig jaar openging, op de Facebookpagina. Volgens een medewerker is nog niet bekend wat de oorzaak van het probleem is. Ze zijn nu volop aan het schoonmaken, zodat het restaurant woensdag gewoon weer open kan gaan. ,,Het rioolwater zit nu overal, dat is gewoon niet heel fris", zegt ze.