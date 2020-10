Kofferbak net groot genoeg voor bingoprijzen

HELMOND - Het kan nog. Bingoën voor ouderen in De Cacaofabriek. ‘Om even samen te lachen'. Alles volgens coronaprotocol: niet dansen, wel meedeinen.

Het is maar goed dat Tonny Raaijmakers per auto naar De Cacaofabriek is afgereisd, anders was het nog een hels karwei om haar tijdens The Big Bingo Revue gewonnen prijzen mee naar huis te nemen. Het lot is haar bijzonder gunstig gezind tijdens de met muziek en humor omlijste kienmiddag: ze sleept een kalender, een verzameling chocolade en als klap op de vuurpijl ook nog een markante bonbonniere in de wacht. ,,Het past nog nét in de kofferbak'', grinnikt ze.

Aan een bingo heeft Tonny nog nooit eerder meegedaan. Met grijns: ,,Laat ik het maar beginnersgeluk noemen.'' Zus Ria blijft met lege handen. ,,Maar het is een hartstikke gezellige middag.''

De gezusters Raaijmakers zijn nog kwiek. Zo is Tonny - de absolute veelvraat qua prijzen tijdens de bingomiddag - vrijwilliger bij het Edah-museum. Veel Helmondse ouderen maken daarentegen eenzame, doodse dagen door. Daar kan ook bingodeelnemer Henk over meepraten. De bewoner van Cloosterparc aan de Ruusbroeclaan zag het sociale leven tot stilstand komen in het seniorencomplex. ,,De gezamenlijke ontspanningsruimte werd vroeger veel gebruikt, voor onder meer koffiekransjes en handwerkmiddagen. Dat viel allemaal weg.''

Thuisblijfbingo

Henk was hartstochtelijk deelnemer aan de een paar maanden geleden door KBO Bernadette georganiseerde Helmondse thuisblijfbingo. Zoals de naam al verraadt was die via internet. Nu is er in De Cacaofabriek dus een fysiek samenkomen, in een tijd waarin horeca en sportkantines op slot zijn. Maar met maximaal dertig deelnemers kan in de popzaal van De Cacaofabriek voldoende afstand makkelijk gegarandeerd worden, zo rekende Annique van den Heuvel van mede-organisator Lang Leve Cultuur uit.

Het kienfestijn moet ouderen over een drempel helpen. ,,Veel senioren voelen zich erg bezwaard om mensen te ontmoeten.'' Ze hoopt ook in diverse Helmondse wijken bingomiddagen te kunnen houden.

F-side

,,We willen dat jullie weer samen kunnen lachen'', vatten de zingende zusters Erica en Irma Martens (bekend van Dubbel Trubbel) de insteek kernachtig samen. Voor de humor zorgen quizmasters Birgit van Ekert (Petazzie mi Skruwsaws) en Henkes (Striepke Veur) wel. Het bijzonder fanatieke tafeltje van de zussen Raaijmakers wordt door Henkes al snel omgedoopt tot F-side. De gezusters Martens brengen met hun muzikale intermezzo's nostalgie in de zaal. Tevens ook een goede geheugentraining. Was 'Mag ik van u een lift, meneer?' nu van de Zangeres zonder Naam of van Willeke Alberti?

Het ultieme weemoed-lied voor veel 65-plussers is natuurlijk 'Que sera sera' van Doris Day. En dat brengen de zussen natuurlijk ook ten gehore. Corona-proof uiteraard. Luidkeels meezingen en dansen zijn uit den boze, maar meedeinen mag uiteraard wél. En dat doet de voltallige zaal, met of zonder chocoladerepen, vogelhuisjes en andere prijzen op tafel.