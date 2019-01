Koffie in ruil voor gesprekje op stations in Helmond

De campagne ‘Koffie in Helmond’ gaat maandag op het centraal station van start en zal in totaal vijf weken lopen. Het concept is simpel. Reizigers krijgen in de ochtendspits een gratis kopje koffie aangeboden en moeten in ruil daarvoor een kleine tegenprestatie leveren. De ‘ontvanger’ moet op zijn beurt aan een wildvreemde een kop koffie overhandigen. De bedoeling is dat er zich daarna een gesprekje ontvouwt tussen twee of meerdere mensen, die elkaar niet kennen. Bij een soortgelijke publiekscampagne in Groot Brittannië zou 69% van de ondervraagden hebben aangegeven dat contact met een voorbijganger ze uit een vervelende stemming haalde.

Ontmoetingen

De gemeente Helmond en de GGD ondersteunen de campagne. Die twee partijen werken al jaren zo goed mogelijk samen om depressie en suïcide bij jongeren tegen te gaan. Dat gebeurt al onder andere in het project STORM, dat erop is gericht om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Overigens is het zo dat alle leeftijdsgroepen kunnen rekenen op een gratis kop koffie, zolang er maar ontmoetingen plaatsvinden tussen verschillende mensen. NS en ProRail denken dagelijks 7.100 mensen te kunnen bereiken. Telkens wordt er op een ander station koffie uitgedeeld. Door leerlingen van het ROC Helmond is een speciale koffiebeker ontwikkeld.

Wethouder Cathalijne Dortmans is blij dat het project ‘Koffie in Helmond’ van start gaat. De gemeente Helmond draagt financieel bij aan de campagne. ,,We vinden het belangrijk om ons hier achter te scharen. Uit onderzoek blijk dat er in onze stad best een aantal jongeren en volwassenen rondlopen met gevoelens van eenzaamheid”, zegt Dortmans. 29 procent van de jeugd in Helmond zegt zich weleens eenzaam te voelen, bij volwassenen ligt dat percentage zelfs op 44. ,,Als we er met dit soort activiteiten aan kunnen bijdragen dat mensen in contact komen met elkaar, dan moeten we dat altijd doen. De koffie die we schenken, draagt overigens het fair trade label.”