Koffiedrinken en koersballen in Helmond-Oost

HELMOND - In de discussieruimte van wijkhuis De Lier in Helmond-Oost ligt een groen tapijt met witte belijning. Koersbal is meteen populair tijdens de eerste ‘koffieochtend’. Organisator Frans van Eijk is tevreden. Want wie niet beter weet, zou denken dat de aanwezige senioren elkaar al jaren kennen.

Deze interactie is precies waarop Van Eijk hoopte toen hij onlangs samen met Ans Meulendijks op het idee kwam om koffieochtenden te gaan houden. „Dit is een wijk met vrij veel alleenstaande ouderen. Wij willen de saamhorigheid en betrokkenheid stimuleren; zorgen dat mensen met elkaar in contact komen, eenzaamheid tegengaan.”

Deze eerste keer is er een handjevol belangstellenden. Van Eijk: „We hebben twee keer een publicatie geplaatst in het wijkblad, dag- en weekbladen benaderd en hier in De Lier de aandacht erop gevestigd. Het moet groeien.” Hij hoopt op mond-tot-mondreclame. „We kunnen hier van alles doen: biljarten, sjoelen, darten, kaarten maken, ...” En koersbal dus. „Dat kan ook zittend.”

Hennie is 63 en houdt haar achternaam voor zich. Maar ze is blij met de nieuwe activiteit. „Dit soort initiatieven verrijkt je, want iedereen heeft verhalen. Ik had bij twee mensen briefjes in de bus gedaan. Helaas zijn ze vandaag niet hier.” Hennie laat zich echter niet uit het veld slaan. Mensen die ze kent, probeert ze actief te krijgen. „Vorige week heb ik een Marokkaanse mevrouw meegenomen naar een wandeling van JIBB (beweegpromotor, red.).”

Verslaving

Stefan Kerkhof van Door en Voor voert ondertussen één-op-ééngesprekken. Zijn stichting is in Helmond nog niet zo bekend en daar probeert hij verandering in te brengen. Zelf is hij met hulp van Door en Voor hersteld van een alcohol- en drugsverslaving. „Maar wij zijn er voor alle sociaal-maatschappelijke hulpvragen. We willen in contact komen met mensen in de wijken, daarom zijn we hier.”

Het koersbaltapijt is weer opgerold. De koffieochtendbezoekers zijn nu aan het darten (af en toe vliegt er een pijltje de muur in) of sjoelen. Johanna Leupers ziet tevreden toe hoe haar goede bekende Trudy gezeten op een stoel met houten schijfjes schuift. „We zijn hier samen naartoe gekomen. We kennen elkaar al heel lang, komen allebei oorspronkelijk uit Velden, bij Venlo.”