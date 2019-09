Mounir Toub heeft engelengeduld. En hij gelooft in de kracht van herhaling. In een minuut tijd laat hij drie keer zien hoe hij een perzik doormidden snijdt. Steeds vertelt hij wat hij precies aan het doen is. Toch staan zijn cursisten hem met grote ogen aan te kijken. ,,Maar het komt altijd goed", zegt Toub even later. ,,Als iemand in de keuken wíl staan, dan kan ik er iets mee. Mijn cursisten willen er graag bij horen. Laten zien dat ze iets kunnen. En met wat hulp en begeleiding kunnen ze echt heerlijke gerechtjes maken."