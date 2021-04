Komen de deelscooters nog uit hun winterslaap? ‘We zetten ze terug in Helmond, maar het kan even duren’

HELMOND - Helmonders die weer eens op een elektrische deelscooter door de stad willen zoeven, moeten nog wat geduld hebben. Ze komen terug belooft Go Sharing. Wanneer is niet duidelijk. ,,We hebben meer scooters nodig.”

Maart vorig jaar doken de felgroene e-scooters opeens overal in Helmond op. Go Sharing had na Eindhoven ook in Helmond zijn deelscooterconcept geïntroduceerd. De een ergerde zich gruwelijk aan ‘de ondingen’ die op allerlei plekken werden achtergelaten. De ander vond de tweewieler een geweldig alternatief vervoermiddel dat 24 uur per dag beschikbaar was.

Te koud

In het najaar waren de scooters plots weer verdwenen uit het straatbeeld. Omdat er in Helmond volgens Go Sharing veel minder ritten waren toen het kouder werd gingen ze ‘in winterslaap tot het voorjaar’. Binnenkort kunnen de Helmonders weer met de deelscooter op pad.

,,Ze werden veel gebruikt. Het ging goed, dus we willen zeker weer scooters neerzetten in Helmond”, zegt Lloyd Drop van Go Sharing. Een datum wil hij niet noemen. ,,Het kan nog wel een paar weken duren. We moeten kijken wanneer we scooters vrij hebben.”

Te weinig scooters, ook in Eindhoven

Go Sharing is in steeds meer steden actief geworden en heeft de komende tijd ‘nog veel lanceringen’ op het programma staan. Voordat de Go-scooters in Helmond terugkomen - zo ongeveer de enige plaats waar ze in de winter van de straat gehaald zijn - wil het bedrijf meer scooters kwijt kunnen. Ook in Eindhoven.

Drop: ,,We kunnen niet de gewenste dichtheid bieden. Gebruikers willen niet langer dan twee tot vier minuten lopen. Ook willen ze er zeker van zijn dat er altijd een scooter in de buurt is.” Het is niet simpelweg een kwestie van extra scooters kopen en verspreiden volgens Drop. ,,De gemeenten moeten akkoord geven voor meer scooters. De aantallen zijn in de vergunningen geregeld.”

Meldingen overlast

Volgens Drop is het bedrijf in gesprek met gemeenten. Uitbreiding is volgens hem mede afhankelijk van de prestaties van het bedrijf. Overlastmeldingen spelen daarbij ook een rol. ,,Het is overal wennen. Een verroeste fiets tegen een lantaarnpaal valt niemand op, een paar uur een groene scooter voor de deur wel. Maar het gaat goed blijkt uit data en evaluaties.”

Impuls van 50 miljoen Vorige week werd bekend dat de uit Vlierden afkomstige investeerder Robert van der Wallen tientallen miljoenen euro’s steekt in het bedrijf achter de GO-deelscooters. Zijn investeringsbedrijf Opportunity Partners komt aan boord bij GO Sharing om de verdere ambities te realiseren.

Ook Go Sharing-directeur Raymon Pouwels en zijn twee mede-oprichters leggen kapitaal in. De in totaal 50 miljoen euro wordt onder meer gebruikt voor verbreding van de activiteiten. Het bedrijf wil ook elektrische fietsen en deelauto’s inzetten, voor korte ritten in de stad en voor reizen tussen steden. Het is de bedoeling dat er een netwerk ontstaat dat ook heel Brabant dekt. Op de Automotive Campus had Go Sharing een uitvalsbasis voor de medewerkers die uitrukken voor kapotte scooters en overlastmeldingen. De bedoeling is dat deze power rangers - zoals het bedrijf ze noemt - ook weer ergens in de stad een kantoor/werkruimte krijgen.