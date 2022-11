Komende jaarwisseling nog geen vuurwerkverbod in Helmond, wel meer knalvrije zones

Jongeren uit Someren hoeven niet meer naar Asten en Deurne voor uurtje langer feest; zeven zaken sluiten later

SOMEREN - Zeven horecazaken in de gemeente Someren mogen het komend jaar tot 3.00 uur open blijven in het weekend. Kroegbazen hopen dat jongeren door het uurtje extra weer vaker in het eigen dorp op stap gaan.

15 november