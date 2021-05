Komt er een indoor-locatie om te skateboarden en BMX’en in Helmond? ‘We hebben hier echt een inhaalslag te maken’

Kort nieuws Inzet vrijwilli­gers te verkrijgen via tijdvei­ling

25 mei Peel/Kempen - Niet met geld maar met tijd kun je ook betalen. Dat is het idee achter de tijdveiling van de LEVgroep waar vrijwilligers hun inzet in tijd aanbieden en zelf mogen kiezen waar ze dat doen. Verenigingen en stichtingen in de regio Helmond, Nuenen, Son & Breugel, Geldrop-Mierlo, Deurne, Laarbeek, Best en Oirschot kunnen zich nu met klussen aanmelden via vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl. De veiling zelf zal in november of december gehouden worden.