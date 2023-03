Koning Willem-Alexander blij met zo veel jonge vaklui: zes leerlingen Helmondse school in de prijzen

Media ukkie dagen in de biblio­theek: ‘Balanceren tussen bewegen en media bij jonge kinderen’

EINDHOVEN - Kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud kijken steeds langer op schermpjes. Gemiddeld zelfs 100 minuten per dag. Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt daar in de bieb in Eindhoven aandacht aan besteed.