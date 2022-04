Koningsnacht en -dag in Helmond en de Peel: dit is er zoal te doen

HELMOND/DEURNE - Na twee rustige Koningsdagen, waarbij hooguit thuis in kleine setting een feestje gevierd kon worden, mag het dak er eindelijk weer af. Een greep uit de activiteiten in Helmond en de Peel.

De Helmondse horeca is tijdens Koningsnacht niet gebonden aan sluitingstijden. Op podia op het Havenplein, in de Kamstraat, de Havenweg, de Kasteellaan en bij Muziekcafé Helmond zijn tot 1.00 uur optredens van artiesten en dj's. Daarna kan het feest binnen doorgaan.

Op Koningsdag is er vanaf 12.00 uur volop livemuziek in het centrum. Van 10.00 tot 17.00 uur is er een slingermarkt. Verenigingen laten zich zien met kramen in de Veestraat, de reddingsbrigade geeft een demonstratie op het kanaal ter hoogte van het Havenplein.

Kinderen kunnen zich vermaken op het Piet Blomplein in Helmond. Daar zijn activiteiten zoals een pannavoetbaltoernooi, dance-demonstraties, en voorleesbus Blikkie. Kinderen kunnen vanaf 10.00 uur spullen verkopen op de vrijmarkt. De deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.

Deurne

In Deurne treden tijdens Koningsnacht op de Markt artiesten en dj's op, zoals Durgedraaid Feestteam en Lux n Flex. Het Oranje Markt Festijn begint om 19.00 uur, de toegang is gratis. Op Koningsdag loopt tussen 13.00 en 17.00 uur een sfeervolle slingermarkt door de winkelstraten van Deurne.

Asten

In een tent op het Koningsplein in Asten wordt op Koningsnacht de - inmiddels uitverkochte - Slag om Asten gestreden, een quiz met uiteenlopende vragen. Op Koningsdag treden tijdens Muziekspektakel Asten lokale bands op met covers die iedereen mee kan zingen. De tent gaat om 13.45 uur open, de toegang is gratis.

Om 11.30 uur start een kinderfietstocht vanaf basisschool De Horizon, begeleid door gilde en harmonie. Om 12.00 uur is er op de Markt in Asten een defilé voor gedecoreerden en start de kindermarkt. Verder zijn er in het centrum activiteiten zoals ponyrijden, springkussens en een cupcake-challenge.

Someren

In Someren concentreren de activiteiten op Koningsdag zich rond het Wilhelminaplein. Van 12.30 tot 17.00 uur zijn daar activiteiten, optredens en de start van een puzzeltocht per fiets. Kinderen kunnen vanaf 8.30 uur spelen verkopen op de jeugdmarkt, om 11.15 uur is er een fietstocht voor de jeugd met gilde en harmonie.

Laarbeek

Op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel wordt op Koningsnacht om 20.45 uur de buitenfilm Kuifje en het geheim van de eenhoorn vertoond. Bezoekers moeten zelf een kussen of klapstoeltje meebrengen. Op Koningsdag start om 10.30 uur een vrijmarkt voor de jeugd op het kerkplein. Tot 12.30 uur zijn er spellen, zoals spijkerbroekhangen. Een kwartier later is er een fietstocht voor kinderen met harmonie De Goede Hoop. 's Middags zijn er op de Kouwenberg activiteiten, zoals een krattenklimtoren en opblaasbare rodeostier.

Gemert-Bakel

In Gemert vertrekt om 11.30 uur een optocht met versierde fietsen vanaf Dientje aan de Kerkstraat. Om 12.00 uur beginnen de vrijmarkt en kindermarkt. Op het Ridderplein staan enkele luchtkussens en kunnen kinderen zich laten schminken. Kindercircus Jacona treedt op het veld voor de pastorie op.

DJ Bart en Hard2Get zorgen voor de muziek in Bakel tijdens Koningsnacht. Op Koningsdag zijn er 's middags springkussens, spelletjes, een vrijmarkt, bingo en suikerspinnen. Van 18.00 tot 22.00 uur treedt coverband Hillstone op in de tent.