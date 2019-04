Koningsnacht en -dag in Helmond-Peel: Slenteren over de slingermarkt, luisteren naar Trijntje

Helmond - De avond en nacht ervoor zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden bij de viering van Koningsdag. Zo vindt in Deurne The Royal Music Night plaats met Trijntje Oosterhuis. En in Helmond is dj Vato Gonzalez één van de acts die 's avonds in de open lucht optreden in het centrum. Op Koningsdag zelf veel markten, spelletjes en muziek. Een kleine greep uit de activiteiten en evenementen in deze regio:

Helmond

Op het Havenplein, Havenweg, Kamstraat en Kasteellaan staan buitenpodia, waarop vrijdag vanaf 20.00 uur wordt opgetreden door o.a. Benny Cool, B2B, James Thomson en Vato Gonzalez. Op het Havenplein begint om 0.15 uur een vuurwerkshow. Ook muziek op Koningsnacht in zaal Adelaars in Mierlo-Hout, met o.a. Dj Bomba.

Bij het Muziekcafé treedt vanaf 22.00 uur de tributeband Back to Blondie op. Lokaal 42 heeft op Koningsnacht Jorge Vadio en band in huis, die een hommage brengt aan David Bowie. En op Koningsdag spelen daar Close to Core en Ooh My Soul (vanaf 14.00 uur).

Het centrum is dan ‘gevuld’ met de traditionele Slingermarkt. Het binnenterrein van Boscotondo is er weer de locatie van een kindervrijmarkt. Op de kop van de markt zingen Nederlandstalige artiesten. Het Havenplein heeft vanaf 12.00 uur optredens, met als afsluiter 's avonds ‘We all love 80’s, 90’s & 00’s’.

Ook in Mierlo-Hout is er een muzikaal programma. Vanaf 15.00 uur op het Kerkplein met o.a. de zusjes Laura en Amber van den Elzen. In Stiphout start om 14.45 uur bij De Ark een fietstocht naar een historische plek. 's Middags is er verder een kindervrijmarkt. Bij het winkelcentrum in Brouwhuis vindt een Oranjemarkt plaats.

Kindervrijmarkt op Boscotondo

Deurne

Het tweejaarlijkse muziekspektakel The Royal Music Night wordt vanavond weer gehouden op de Markt. De Koninklijke Harmonie Deurne onder leiding van Martien Maas begeleidt lokaal talent, Trijntje Oosterhuis en Frans Duijts. Aanvang 20.30 uur. Op Koningsdag vindt op dat podium ook een muzikaal programma plaats, vanaf 16.00 uur. Verder zijn er een slingermarkt en foodtrucks.

In Liessel start tussen 9.30 en 10.30 uur bij De Kastanje de fietstocht voor jong en oud, over 26 km. Bij slecht weer gaat die niet door. Om 13.00 uur begint een surfplankspel voor kinderen van groep 1 tot en met 4. Vanaf 15.30 uur is het de beurt aan oudere kinderen. Tussendoor worden muziek- en dansclinics gegeven.

Rond de molen van Vlierden zijn vanaf 10.15 uur veel activiteiten: zaklopen, koekhappen en hoefijzer werpen. Het gilde St. Willibrordus houdt een vendelsessie. En er is muziek.

Gemert-Bakel

Ruim honderd kramen staan in het centrum van Gemert. Om 12.00 uur gaat de markt open. Het Ridderplein is omgetoverd tot Kinderplein XXL. Heemkundekring De Kommanderij Gemert heeft een speurtocht uitgezet met als titel ‘Het mysterie van Ridder Rutger’. Beschrijving kan worden opgehaald bij de Heemkamer, tussen 12.30 en 13.30 uur.

Bakel heeft een spelletjesmarkt, die om 13.15 uur begint. En kinderen verkopen op kleedjes hun oude speelgoed. De dag wordt afgesloten met It All Started In The Nineties, vanaf 20.30 uur. Op het Dorpsplein in De Mortel vinden van 11.00 tot 13.30 uur een spellenmiddag, vrije markt en speelgoedbeurs plaats.

Laarbeek

Het derde OranjeFestival in Beek en Donk is weer groter dan vorig jaar. Het evenement start vrijdagavond met de Booming Pianos op het Heuvelplein. Het publiek bepaalt wat deze band speelt. De Foute Vinylshow vult de plekken tussendoor op. Nieuw is de XXL Frikandel eetwedstrijd op Koningsdag. Dan ook markten, kinderactiviteiten en vanaf 16.00 uur weer optredens. Met The Allstarz, Stuiterbeesten, Lampegastuh en ook hier It all started in the Nineties.

In Lieshout kunnen deelnemers aan de Kings & Queens Run één, twee, drie of vier ronden van 2,5 kilometer door de straten lopen (11.00 uur). Voor kinderen is er een Prins & Prinsessen Run over 500 meter (9.45 uur).

Nieuw in Aarle-Rixtel is kofferbaksale, rond de kiosk op de Kouwenberg. Jongerencentrum OJA houdt weer zijn Kingsday Festival. Aanvang 13.00 uur.

In Mariahout ook een versierde fietsenoptocht, die start bij de kerk om 10.30 uur. En kinderen kunnen spelen in het openluchttheater (11.00-15.30 uur).

Vreugdekreten na een goed beantwoorde vraag tijdens de Slag om Asten.

Asten

Op Koningsnacht barst om 20.30 uur de strijd los om het slimste team bij De Slag om Asten. De quiz is in de grote tent op het Koningsplein. Daar spelen op Koningsdag zes bands tijdens het Muziekspektakel. De tent gaat dan om 14.00 uur open.

In Heusden begint om 10.15 uur voor kinderen de Koningsparade voor alle kinderen uit Heusden. 's Middags is er vanaf het Hart van Heuze een fietsfototocht, over 20 km (start 14.00 uur) of 35 km (13.30 uur).

Someren

In Someren zijn ze er vroeg bij: om 8.30 uur begint op het Wilhelminaplein de Oranje-jeugdmarkt. Om 11.15 start daar de kinderfietstocht in Someren. Van 12.00 tot 17.00 uur is er een middagprogramma met sport, optredens en activiteiten. Ook vindt dan de Oranje-gezinsfietstocht plaats.

Tal van activiteiten op sportpark De Renkant in Lierop. Met om 10.00 uur de traditionele fietstocht, daarna een oranjemarkt en om 13.00 uur begint op het parkeerterrein van SV Lierop een jeu de boulestoernooi.

Kinderen van de basisschool kunnen in Someren-Heide meedoen aan een speurtocht met Hollandse spelletjes.

Start bij De Bunt om 9.00 uur.

Mierlo