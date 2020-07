Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Venema-Schraa

Helmond gaat meer jongeren­werk inzetten om het in en rond de Heistraat rustig te houden

17:37 HELMOND - Na de rellen in juni in en rond de Heistraat wil Helmond meer tijd en energie steken in jongerenwerk, het bestrijden van verkeersoverlast en andere hinder. Een zogeheten ‘stadsmarinier’ krijgt de taak om te zorgen dat het in de Binnenstad-Oost prettiger wonen wordt.