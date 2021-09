Koninklijke onderscheiding voor volleybalman Hans Scheepers uit Helmond

De nieuwe ‘Knip’ van het slot: leerlingen kijken hun ogen uit in het gebouw op De Braak in Helmond

7 september HELMOND - Een mijlpaal in de geschiedenis van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. In het gloednieuwe schoolgebouw op De Braak werden dinsdag voor het eerst leerlingen verwelkomd. ,,Deze dag gaat de boeken in.”