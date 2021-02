Kookwedstrijd op het Dr. Knippenbergcollege in Helmond: ‘Wat moet je nou met geelwortel?’

Vrijdagmiddag haalden zo’n 70 leerlingen voor de deur van hun school hun Mystery Box op: een doos vol ingrediënten. Met naast al dat onbekends ook gewone etenswaren als kippendijen, knofloof en een uitje. De opdracht: kook iets lekkers voor drie personen, in zoveel gangen als je zelf wilt. Gebruik daarbij in ieder geval alle ingrediënten. ,,In een grijs verleden heb ik een workshop bij Bas Basemans gevolgd. Toen maakten we gewoon een recept. Hij heeft het deze leerlingen bepaald niet gemakkelijk gemaakt”, zegt Ronald Dijkstra, de vader van Joppe.

Gemberthee

Maar dat vinden de VWO’ers juist leuk. Joppe en Jolijn stroopten het internet af, op zoek naar geschikte recepten. Wat kun je nou met geelwortel? Joppe ontdekte dat die vaak vergeleken wordt met een asperge, maar dan wat minder exclusief. Die kun je dus gewoon als groente gebruiken. De schorseneer kwam in een sausje bij de kip. En zo vond hij voor bijna alles wel een bestemming. Alleen de gemberwortel bleef over. ,,Gelukkig kwam mijn moeder met een goed idee. Dan drinken toch gemberthee na?”

Jolijn pakte het net iets anders aan. Waar Joppe het hield bij de inhoud van de box, deed zij iets wat wel mocht: naar de supermarkt gaan om extra ingrediënten te kopen. Trots pakt ze rond half zes het toetje uit de koelkast: een coupe met mango, de kwark heeft ze er zelf bij gekocht. Uiterlijk doet het niet onder voor een gerecht in een restaurant. De soep met een aantal groenten is ook al klaar, nu is het tijd om de Thaise kip te gaan bereiden.

Kipnuggets

Koken ziet ze als een hobby, Jolijn staat thuis wel vaker in de keuken. Nu gaat ze helemaal voor de winst. ,,Als ik meedoe, wil ik het beste laten zien.” Joppe heeft iets minder ervaring, maar is ook geen vreemde aan het fornuis. “Vroeger kookte ik wel bij opa. Dan maakten we bijvoorbeeld kipnuggets of worstenbroodjes. Ook lekker, maar iets minder culinair dan dit.”

De wedstrijd is een initiatief van docent Marc Dekker. ‘Heel Mierlo kookt’ was zijn inspiratiebron. Koken is, naast voorlichting over drugs en liefde, het derde onderdeel van het vak Food en Lifestyle, dat Dekker geeft.

Instructies

Maar toen het koken aan de beurt was, waren de scholen gesloten. Leerlingen krijgen online les: thuis in de keuken krijgen ze via laptop of tablet instructies. ,,Juist in deze tijd leek het me daarom wel goed een wedstrijd te houden”, aldus Dekker. “Helemaal vrijwillig, de leerlingen krijgen er geen punt voor.” Hij benaderde Bas Basemans van Kookstudio Bastronomie, die met Dekker de jury vormt. Het bleek een schot in de roos.

Van de negentig leerlingen uit het derde leerjaar van het VWO schreven er zich zeventig in. Ver boven verwachting. Overal gaan kijken en proeven kan natuurlijk niet: de leerlingen sturen foto’s in. Ze woorden beoordeeld op bijvoorbeeld originaliteit, kleur en de schikking van de gerechten.

Basemans en Dekker zorgen ook samen voor de hoofdprijs: tegen die tijd dat het weer mag, komen de twee koken voor het gezin van de winnende leerling.